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Сопромат для чайников

По большому счету основы теории сопротивления материалов (сопромата) даже проще, чем таблица умножения. Таблица умножения большая, ее нужно тупо заучить как "Отче наш", а основы сопромата сводятся к нескольким основным положениям, которые достаточно легко наглядно продемонстрировать и потому их легко запомнить даже абсолютному "чайнику" в сопромате.

Впрочем, это мое субъективное мнение. Многие люди считают, что сопромат - это очень сложно, даже поговорка такая есть:"сдал сопромат - можно жениться". Гуманитариям и врачам проще проштудировать перед сессией десяток увесистых томов, а людям с аналитическим складом ума проще запомнить несколько основных положений той или иной дисциплины и даже все формулы помнить не обязательно. Большинство формул можно вывести самому, пользуясь математическим аппаратом и опираясь на основные положения, во всяком случае я во время сдачи экзаменов именно так и делал.

Обстоятельства сложились так, что вступительный курс лекций по сопромату я пропустил, так как вернулся после службы на флоте в институт за 2 недели до сессии, поэтому основы сопромата пришлось постигать самому, за что самый суровый и неподкупный препод на потоке, заваливший не одну сотню студентов, поставил мне пятерку. Ну и понеслось, преподаватели, видя пятерку по сопромату, ставить меньшую отметку по своему предмету не решались и в итоге у меня получился красный диплом.

Впрочем не будем отвлекаться, а вернемся к основам в изложении такого же чайника, как и некоторые из вас.

Содержание:

Основы сопромата кратко.

1. Виды опор.

1.1. Шарнирные опоры.

Расчетная длина (пролет) балки.

1.2. Опорные связи шарнирно закрепленной балки.

1.3 Жесткое защемление на опорах.

1.4. Скользящие заделки.

2. Нагрузки (внешние силы).

3. Напряжения (внутренние силы).

4. Реакции опор.

5. Уравнения статического равновесия.

4.1. Определение опорных реакций.

6. Уравнения изгибающего момента.

7. Балка на двух шарнирных опорах.

8. Консольная балка.

9. Метод сечений.

10. Определение момента сопротивления.

11. Определение угла поворота.

12. Определение прогиба.

13. Определение угла поворота через прогиб.

14. Список использованной литературы.

Если совсем кратко, то основы сопромата, изложенные в данной статье, звучат так:

  • Любое физическое тело может быть строительной конструкцией
  • У любой конструкции есть опоры
  • Опоры обеспечивают статическое равновесие системы.
  • На любую конструкцию действуют силы.
  • Эти силы могут быть внешними, т.е. действующими снаружи конструкции (такие силы называются нагрузками) и внутренними, действующими внутри конструкции (такие силы называются напряжениями).
  • Однако с точки зрения физики никакой разницы между внешними и внутренними силами нет - мы всегда можем заменить внешние силы на внутренние и внутренние на внешние, главное, чтобы при этом соблюдалось статическое равновесие системы.
  • Метод, позволяющий определить напряжения в различных точках конструкции, называется методом сечений.
  • Напряжения в любой точке конструкции должны быть меньше расчетного сопротивления материала конструкции.

Вот в принципе и все, далее следуют формулы и прочие расчеты, но попробуем добавить больше наглядности этим положениям на примере балки.

Чтобы наглядно представить себе основы сопромата, достаточно иметь две простых школьных деревянных линейки, например, длиной 20 и 40 см и несколько книг, учебники по сопромату подойдут здесь как нельзя лучше, и стол. Впрочем можно иметь и одну пластмассовую или алюминиевую линейку любой длины и книги любого содержания.

1. Виды опор.

Теперь нужно положить линейку плашмя на два выступа, например на 2 книжки:

 

линейка на книжках - модель балки на опорах

Рисунок 1.

Если посмотреть на линейку сбоку, то будет видно не только название учебника, но и то, что линейка лежит плашмя.

1.1. Шарнирные опоры

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С одной стороны все вроде бы просто, лежит себе линейка на книгах, ну и пусть лежит, а вот если взглянуть на эту ситуацию с точки зрения теоретической механики (до сопромата мы пока еще не добрались), то мы с Вами имеем не обычную школьную линейку, лежащую на книгах, а модель балки на двух скользящих шарнирных опорах и выглядеть это будет так:

расчетная модель балки на скользящих шарнирных опорах

Рисунок 2.1

1.1. Кольца на концах балки - это шарниры, вокруг которых балка может свободно вращаться и если мы уберем например книгу справа, то левый конец линейки условно останется на месте, а правый свободный конец линейки упадет на стол, т.е. линейка повернется и значит наше допущение, что опоры шарнирные, правильное.

1.2. Горизонтальные линии с косой заштриховкой снизу означают некое устойчивое основание, в данном случае это стол.

1.3. Некоторое расстояние между основанием и опорами балки, обозначенными треугольниками, является неким подобием воздушной подушки и означает, что опоры могут скользить по основанию без трения.

Скользящие шарнирные опоры не позволяют перемещаться концам балки только относительно оси у, т.е. создают только одну опорную связь - вертикальную.

1.4. На самом деле у нашей линейки нет никаких шарниров, связывающих ее с опорами, а опирается линейка, если очень хорошо присмотреться, на выступающие корешки книг и можно изобразить нашу линейку например так:

модель балки на шарнирных опорах, препятствующих перемещениям

Рисунок 2.2

В технической литературе такое отображение опор (без шарниров) также встречается и означает, что опоры не препятствуют повороту, но препятствуют перемещению по вертикали и по горизонтали.

И действительно, если мы попробуем передвинуть линейку вправо или влево, то для этого нужно приложить силу, большую чем сила трения, возникающая между линейкой и книгами в результате действия силы тяжести на линейку. Таким образом опоры, показанные на рисунке 2.2 могут рассматриваться как шарнирные неподвижные (нескользящие) опорыСоответственно такие опоры создают две опорные связи - вертикальную и горизонтальную.

1.5. на рисунке 2.1 шарниры находятся на концах балки, на рисунке 2.2 треугольники опор находятся на некотором расстоянии от концов балки. С точки зрения теоретической механики никакой разницы тут нет, если принимать расстояние между опорами и на рисунке 2.1 и на рисунке 2.2 одинаковым, а на концы линейки, находящиеся за пределами опор, ни какая нагрузка не действует.

Расчетная длина балки

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Это означает, что реальная длина балки и расчетная длина балки - это не одно и то же. Реальная длина балки всегда больше расчетной длины, а расчетная длина балки - это расстояние между опорами, в данном случае просвет между книгами. Длина балки измеряется по оси х.

Расчетная длина (пролет балки) обозначается литерой l.

Концы линейки, опирающиеся на книги, можно рассматривать как опорные участки балки lоп. Расчет опорных участков балки на смятие - отдельная большая тема, но в данном случае мы только постигаем основы сопромата и на этом этапе нам достаточно знать, что чем больше длина опорных участков, тем лучше для балки, а реальная длина балки составляет:

lp = l + 2lоп (1.1)

1.2. Опорные связи шарнирно закрепленной балки

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Любое физическое тело, в данном случае линейка, имеет три степени свободы движения в рассматриваемой плоскости ху: 1) тело может перемещаться вдоль оси х, 2) тело может перемещаться вдоль оси у, 3) тело может вращаться вокруг некоторой точки, даже если свобода перемещения относительно осей х и у ограничена.

Соответственно любая устойчивая и статически определимая конструкция должна иметь как минимум три опорных связи, ограничивающих указанные степени свободы. Балка, показанная на рисунке 2.1, является статически определимой, но не устойчивой, так как у нее только 2 параллельные вертикальные связи. Балка, показанная на рисунке 2.2, является устойчивой, но статически неопределимой, так как у нее 2 вертикальные и две горизонтальные опорные связи. А уравнения статического равновесия позволяют определить только три неизвестных величины (об этом чуть позже).

Поэтому в технической литературе часто встречается следующее отображение шарнирных опор балки:

схема балки с тремя опорными связями

Рисунок 2.3

Физический смысл такого отображения опорных связей следующий:

1. Любая однопролетная статически определимая балка (а наша балка, сразу скажу, является и однопролетной и статически определимой) имеет две вертикальные опорные связи (на рисунке 2.3 показаны фиолетовым цветом) и одну горизонтальную связь (на рисунке 2.3 показана голубым цветом). При этом направления связей не пересекаются в одной точке, поэтому балка является устойчивой, а в целом система из 4 стержней - геометрически неизменяемой.

2. Эти связи шарнирно соединены не только с балкой но и с неким жестким основанием. А это в свою очередь означает, что не только балка может свободно поворачиваться относительно опорных связей, но и опорные связи могут свободно поворачиваться относительно жесткого основания.

3. Для обеспечения геометрической неизменяемости (устойчивости) системы горизонтальная опорная связь необходима, хотя при расчетах на вертикальную нагрузку она вроде бы и не нужна, но это уже отдельная история.

4. Стержни, обозначающие вертикальные и горизонтальную связи - это большая условность, и нужны они лишь для того, чтобы на первом же этапе расчета заменить их соответствующими опорными реакциями. Условно эти стержни рассматриваются, как бесконечно жесткие, т.е. деформация таких стержней при любой нагрузке равна нулю.

5. Таким образом вертикальная опорная связь на опоре В, показанная ни рисунке 2.3, препятствует только вертикальному перемещению балки в точке В и соответствует скользящей шарнирной опоре, показанной на рисунке 2.1. Такая опора в точке В называется шарнирно подвижной опорой.

6. Вертикальная связь на опоре А препятствует вертикальному перемещению балки в точке А, а горизонтальная связь - горизонтальному перемещению балки. Такая опора в точке А называется шарнирно неподвижной опорой и соответствует рисунку 2.2.

Казалось бы, для нашей линейки такое отображение опорных связей не подходит, никакой ярко выраженной горизонтальной связи у линейки по умолчанию нет (за исключением сил трения), но тут все зависит от того, какие именно задачи предстоит решать.

Достаточно часто балки рассчитываются на вертикальную нагрузку, действующую вдоль оси координат у, при этом никаких сил, действующих вдоль оси координат х, нет или их сумма равна 0. Кроме того, если приложенные горизонтальные нагрузки будут меньше, чем силы трения, возникающие на опорных участках балки под действием вертикальной нагрузки, то  в таких случаях схема балки, приведенная на рисунке 2.3, для нашей линейки вполне допустима.

1.3 Жесткое защемление на опорах

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Если пригрузить концы линейки еще книгами:

линейка, защемленная книгами

Рисунок 3.

то такую линейку можно условно рассматривать, как балку, защемленную на опорах, и тогда модель балки будет выглядеть так:

 

модель защемленной балки

Рисунок 3.1

Физический смысл такого отображения опор следующий: жесткая заделка препятствует не только вертикальному и горизонтальному перемещению балки на опоре, но также и повороту. т.е. ограничивает все 3 степени свободы физического тела. Такая опора называется жестким защемлением или глухой заделкой.

Мы можем легко в этом убедиться, если уберем одну из стопок книг. Линейка, защемленная в другой стопке, останется на месте.

Опять же в данном случае рассматривать балку как жестко защемленную не совсем правильно, если опорные участки достаточно короткие, а вот если книги с линейкой хорошо проклеить, и опорные участки у линейки сравнительно длинные, то после высыхания клея линейку уже можно рассматривать как балку, жестко защемленную на опорах.

Но все равно чаще всего при расчетах принимается вариант опор, показанный на рисунке №2.3. А вот железобетонные балки, которые бетонируются одновременно со стенами или металлические балки, жестко приваренные или прикрученные к очень жесткому основанию так, что составляют как бы единое целое, можно рассматривать как балки, защемленные на концах.

1.4. Скользящие заделки

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Жесткая заделка на опорах может быть не только глухой, но и скользящей, в чем мы легко можем убедиться, если толкнем одну склеенную стопку книг по горизонтали в направлении линейки, при этом вторая стопка книг будет непроклеенной, или, если обе стопки проклеенные, попробуем одну стопку приподнять так, чтобы угол поворота на защемленном этой стопкой конце линейки не менялся. В первом случае мы получим жесткую заделку, скользящую по горизонтали, а во втором - по вертикали. Опорные связи при этом более правильно отображать так:

виды скользящих заделок

Рисунок 3.2. а) заделка, скользящая относительно оси х; б) заделка, скользящая относительно оси у.

Т.е. одна из склеенных стопок книг нами по-прежнему рассматривается как глухая заделка на опоре А, а вот заделки на опоре В уже рассматриваются как скользящие. Такие заделки называются скользящими заделками  или жесткими заделками с одной степенью свободы перемещения.

Но и это еще не все, скользящая заделка может иметь сразу две степени свободы перемещения, т.е. не ограничивать перемещение рассматриваемого конца балки ни по вертикали ни по горизонтали, единственное, что при этом ограничивается, - это угол поворота. Такая заделка называется бискользящей или жесткой заделкой с двумя степенями свободы перемещения.

1.5. Если продолжить мысль и представить, что наша линейка очень прочно склеена из отдельных кусочков, то получается, что мы можем рассматривать любой участок нашей линейки, например, между отметками 5 и 15 см, как отдельную балку со скользящей заделкой на концах и могли бы изобразить нашу балку не как одну балку на двух шарнирных опорах, а как 2, 3 и сколь угодно много балок, из которых крайние балки имели бы по одной шарнирной опоре и на втором конце скользящую заделку, а все остальные балки имели бы скользящую заделку. В данном случае в таком усложнении задачи нет никакой необходимости, но часто такое допущение позволяет решать достаточно сложные задачи.

А чтобы такое предположение было корректным, мы для упрощения решения задачи должны рассекать нашу балку очень аккуратно в плоскости, перпендикулярной оси х и таким образом мы получим сколь угодно большое количество поперечных сечений балки. Зачем нужно рассматривать поперечные сечения, мы узнаем чуть позже.

Таким образом главное отличие шарнирных опор от жестких заделок в том, что шарнирные опоры позволяют балке поворачиваться на рассматриваемой опоре, а заделки - не позволяют.

Все. Больше никаких вариантов опор при решении задач по расчету строительных конструкций не рассматривается: или шарнирные опоры или заделка (защемление) на концах. Другое дело, что шарнирных опор у балки может быть сколь угодно много, один конец может быть защемлен, опоры, как шарнирные таки и жесткие, могут быть скользящими, шарнирные опоры могут давать осадку и даже представлять собой сплошное упругое основание, у балки могут быть консоли, но это уже варианты не опор, а варианты расположения и комбинации опор. Таких комбинаций может быть бесконечно много, но это уже не основы теоретической механики и здесь мы эти варианты рассматривать не будем.

Ну а теперь выясним, зачем нужно было городить эту конструкцию и что она нам дает.

2. Нагрузки (наружные силы).

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Если повнимательнее присмотреться к рисунку 1, то можно увидеть, что линейка немного прогнулась посредине. Если взять более длинную 40-сантиметровую линейку и опереть ее на книги, то прогиб посредине линейки будет еще более заметным, но все равно пока не очень явным.

Почему же это случилось?

Оказывается, на линейку действует нагрузка - собственный вес линейки и под действием этой нагрузки линейка прогибается, при этом наибольший прогиб мы можем видеть посредине. Причем, чем больше расстояние между опорами - l, тем меньше несущая способность балки при одном и том же сечении и получается, что расчетная длина балки - очень важный фактор при расчетах. Так как линейка имеет простую параллелепипедную форму и плотность материала, из которого изготовлена линейка приблизительно одинаковая, то такая нагрузка считается равномерно распределенной и на расчетных схемах изображается так:

 

изображение распределенной нагрузки действующей на балку

Рисунок 5.

2.1. Распределенная нагрузка может быть равномерной, как показано на рисунке 5, так и неравномерно распределенной, при этом значение распределенной нагрузки может изменяться линейно и не линейно, кроме того распределенная нагрузка может действовать не на всю длину балки, а на один или несколько участков. Если на балку действует несколько равномерно распределенных нагрузок, например: собственный вес, вес от кирпичной кладки, опирающейся на балку, и нагрузка от плит перекрытия то такие распределенные нагрузки можно суммировать, что в дальнейшем значительно облегчает расчеты. Подобный подход называется принципом суперпозиции.

2.2. Если у Вас есть палец, а я думаю, таковых у Вас имеется немало, то при надавливании пальцем на середину линейки линейка прогнется уже значительно заметнее. В этом случае на линейку действует кроме равномерно распределенной нагрузки еще и сосредоточенная (точечная) нагрузка (на рисунке 6 распределенная нагрузка не показана):

изображение точечной нагрузки на балку

Рисунок 6.

Само собой точечных нагрузок может быть сколь угодно много и прикладываться они могут в любом месте балки и не только перпендикулярно оси балки, но и параллельно. Если сосредоточенная нагрузка приложена перпендикулярно на опоре, то на балку это никак не повлияет, просто возникнет реакция опоры численно равная нагрузке и направленная противоположно. Вы можете это легко проверить сами, надавив пальцем на линейку в месте опоры на одну из книг, если уж очень сильно давить, то Вы скорее промнете книгу, но линейка все равно не прогнется.

Почему так происходит?

Оказывается нагрузка, действуя на балку, создает изгибающий момент, т.е. хочет повернуть балку вокруг опор. При этом значение изгибающего момента напрямую зависит не только от величины нагрузки, но и от плеча действия силы. Нетрудно догадаться, что максимальный изгибающий возникает тогда, когда сосредоточенная нагрузка действует на балку посредине.

Конечно же действует этот момент на балку не просто так, а в рассматриваемом поперечном сечении балки и возникает он в данном случае от действия опорной реакции, которую еще следует определить, но об этом разговор пойдет дальше.

Иногда при расчетах вводится понятие вращающего момента, действующего на балку:

вращающий момент, действующий на балку

Рисунок 7.

Все, больше никаких вариантов нагрузок, действующих на балку, при решении задач по расчету строительных конструкций не рассматривается. Впрочем, классификация нагрузок - наружных сил - это отдельная большая тема.

Ну и теперь непосредственно сам сопромат, потому как до этого описывались термины и понятия теоретической механики.

3. Напряжения (внутренние силы).

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Если на линейку, опертую на книги, как показано на рисунке 1, продолжать давить пальцем, то линейка будет прогибаться все сильнее и сильнее, пока в один прекрасный момент не поломается (конечно, вместо грубой физической силы Вы можете использовать мощь своего интеллекта, я возражать не буду)

Почему это происходит?

Оказывается всему есть предел и в данном случае был преодолен предел сопротивления материала (древесины), из которого изготовлена линейка.

Если к примеру взять стальную полосу с такими же параметрами сечения и такой же длины, как у деревянной линейки и тоже положим ее на книги и приложим к ней такую же нагрузку посередине, то поломать стальную полосу пальцем уже вряд ли получится, как минимум потому, что сопротивление стали в десятки раз больше сопротивления древесины. Но вернемся к рассмотрению деревянной линейки.

Когда Вы давите пальцем на линейку, то линейка деформируется, верхняя часть линейки сжимается и, соответственно в этой области возникают сжимающие нормальные напряжения. Нижняя часть линейки растягивается и, соответственно в этой области возникают растягивающие нормальные напряжения. Эти напряжения являются реакцией материала на действующую нагрузку.

Нормальными называются напряжения, направленные по нормали (перпендикулярно) рассматриваемому поперечному сечению балки.

Кроме нормальных в рассматриваемых сечениях могут возникать и касательные напряжения, а еще напряженные состояния могут быть не только линейными, но еще плоскими или объемными, но об этом опять же не сейчас.

Теория сопротивления материалов предполагает, что при таком действии нагрузки в середине поперечного сечения балки деформация равна 0 и, соответственно, никаких нормальных напряжений, ни растягивающих, ни сжимающих в середине поперечного сечения балки нет, а максимальные напряжения возникают посредине пролета балки сверху и снизу поперечного сечения. При этом эпюры внутренних нормальных напряжений в поперечных сечениях балки будут выглядеть так:

 

напряжения, возникающие в сечении балки

Рисунок 8.

Разрушение конструкции может начинаться как в верхней так и в нижней части. Расчет конструкции на прочность сводится к тому, чтобы этого самого разрушения не допустить. Другими словами, максимально возможные напряжения должны быть меньше сопротивления материала. В данном случае:

σ < R (1.2)

Но еще не вечер, надеюсь, линейку Вы не поломали, потому что пришло время опереть линейку на книги не горизонтально, а вертикально:

 

линейка, стоящая на книгах торцом

Рисунок 9.

В таком положении линейку трудно поломать не только пальцем, но и ногой. А мы всего-то повернули линейку на 90°. Площадь сечения балки при этом не изменилась, нагрузка не изменилась, изгибающий момент не изменился, перед нами все та же деревянная линейка.

Почему это происходит?

Теория сопротивления материалов объясняет это чудо так: когда мы повернули линейку, то ширина b лежащей плашмя линейки стала высотой h линейки, поставленной на ребро, а значит изменился расчетный момент инерции, момент сопротивления и, соответственно, несущая способность балки.

В целом в этом и состоит суть сопромата: правильное определение нагрузок, действующих на строительную конструкцию и подбор оптимального сечения конструкции.

Вот и все. Как видите, основы сопромата действительно проще, чем таблица умножения, это просто я их тут слишком подробно расписал. Далее следуют основные формулы, разобраться с которыми тоже в общем-то не сложно на примере той же линейки.

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Список использованной литературы:

1. Александров А.В. Сопротивление материалов. Москва: Высшая школа. - 2003.

2. Фесик С.П. Справочник по сопротивлению материалов. Киев: Будiвельник. - 1982.

3. Prof. Dr. Ing. Vasile Szolga. Theoretical mechanics, Lecture notes and sample problems - 2010.

На этом пока все.

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Комментарии:
23-11-2012: ефим

Соизвольте принять Низкий поклон, флотский
Доктор Лом. Долгих лет Вашей мыслящей голове. Я очень небольшой изобретатель, очень нужен расчет конструкций и из дерева и из метала.

23-11-2012: Доктор Лом

Мой сайт всегда к Вашим услугам, в разделе: "Расчет конструкций" есть примеры расчета некоторых наиболее распространенных деревянных и металлических конструкций. Там же можно задать более конкретный вопрос.

03-12-2012: Адольф Сталин

Док, спасибо огромное за то, что умеете доходчиво объяснить такие специфические науки как теор мех и сопромат. Я инженер-строитель и мне очень важно это знать. Начал разбираться 2 месяца назад, по вашим лекциям, с самого нуля (в институте дурака валял, а щас работа обязывает). Вопросов конечно много, но очень многое я смог понять, о чем раньше и представления не имел. Спасибо, док!

28-01-2013: Анна

Большое спасибо автору!!!

04-02-2013: Лео

Автору спасибо. Помнится в колледже мы расчитывали оч сложные вещи и называлось у нас это не сопромат, а прикладная механика. БУдем вспоминать

16-05-2013: Айдана

О,как я ненавидела сопромат. Но, в первый раз читая эту статью он мне стал интересен. Спасибо.

24-05-2013: Диана

Про пятёрку..)) У меня в институте (заочное) тоже был преподаватель, предмет которого был почти ясен, но на лекции я ходила и задавала много вопросов, чтобы понять,и при этом переживала за свой чайник на плечах )). В результате на сессии он сказал, что курсовик посмотрит, но пятёрку я могу получить уже, так как , по его мнению, было видно , что я старалась понять предмет.

22-06-2013: надежда

благодарен за информацию.горная академия заочно.

03-07-2013: alecko7

Насколько важен способ подачи материала. Просто, доходчиво, на пальцах. Лично я 30 лет назад это проходил, но хлопцы на форуме постоянно задают вопросы по основам. Так что линк забил. Спасибо.

15-01-2014: Елена

Когда-то, в молодости, из-за сопромата бросила Бауманку.Сейчас приходиться наверстывать упущенное. Учусь заочно, дистанционно по строительной специальности. Думала никогда мне не понять этот предмет. Теперь, по-немногу, что-то проясняется. Огромное спасибо.

18-02-2014: анджела

очень доступно и просто, спасибо!

06-02-2015: Феодор

Умно и просто изложено. "Отче наш" учите так же. )

16-02-2015: Денис

Доктор Лом, спасибо за Ваши труды! Очень мне сейчас пригождаются в освежении знаний и ликвидации пробелов первых курсов ВУЗа.

11-03-2015: Сергей

Огромное спасибо!! Удачи автору!

25-09-2015: Олег

Спасибо!!! Просто и понятно)))

15-03-2016: Игорь

Очень интересный ресурс с доходчивым изложением. Огромное спасибо автору за такой титанический труд.
Мне кажется что в тексте есть опечатки: во-первых, два пункта с номером 1.3, а во-вторых, в первом пункте 1.3 фразу "а опирается линейка, если очень хорошо присмотреться на выступающие корешки линейки" следует заменить на "а опирается линейка, если очень хорошо присмотреться на выступающие корешки книг"

15-03-2016: Доктор Лом

Все верно (к сожалению времени на написание статей у меня критически мало, от того и случаются оплошности). Сейчас исправлю. Спасибо за внимательность.

31-08-2016: Юрий

Вот даже на простых примерах не понятно(. Если на кирпичные стены залили монолитную плиту, а поверх нее опять стали гнать стены. Как рассматривать эту плиту - жестко защемленная или шарнирная? С одной стороны я ее (плиту) жестко не соединяю со стенами. С другой - она придавлена сверху стеной второго этажа.

31-08-2016: Доктор Лом

Посмотрите статью "Виды опор, какую расчетную схему выбрать". Здесь же скажу, что если длина опорных участков плиты около половины толщины плиты, то это просто шарнирно опертая плита.

26-11-2016: Ефим-ветряк

Соизвольте принять Низкий поклон, флотский
Доктор Лом. Долгих лет Вашей мыслящей голове. Я очень небольшой изобретатель, но очень нужен расчет каркаса вакуумного аэростата из углепластика. Аэростат нужен для получения экологически чистой электроэнергии в промышленных масштабах. Энергия ветра(скорость) на высоте от 500м намного больше, чем на высотах существующих ветряков. Аэростат(его величество Архимед) должен поднять конструкций длиной 1500-2000м. Выше плотность воздуха уменьшается и уменьшается сила Архимеда и уменьшается сила ветра. На вертикальном ветропарке, может работать моей конструкции 50-60ветродвигателей. Энергию ветра необходимо аккумулировать, так как скорость ветра не стабильна. Наилучший аккумулятор это энергия сжатого воздуха в замкнутом объеме. Поэтому ветродвигатели должны вращать винтовые компрессоры. Полученный сжатый воздух идет в низ, в ресиверы. На энергии сжатого воздуха в одну атмосферу работают на полную мощность мои двигатели и вращают типовой электрогенераторы. Уважаемый Доктор Лом, мы наверно одного возраста, значит осталось жить не долго. Давайте попробуем сделать что-то необычное. Что бы доказать, что не напрасно жили на божьем свете, не напрасно нас родили. Один я не вытяну, т.к. я весьма малограмотен.

26-11-2016: Доктор Лом

Здравствуйте, Ефим.
Я прекрасно помню ваш предыдущий проект вакуумного дирижабля, который мы обсуждали года четыре назад. Судя по всему, вакуумный аэростат - продолжение той идеи, дополненное электрогенераторами, аккумуляторами электроэнергии и т.п.
Я вам говорил тогда и повторю сейчас, что с уважением отношусь к вашим изобретениям, но на данном этапе подробные технические расчеты аэростата не нужны, достаточно очень приблизительных, так сказать, оценочных. Гораздо важнее найти спонсоров и запатентовать ваше изобретение. А когда подтянутся спонсоры и встанет задача технической реализации вашего изобретения, то я помогу, чем смогу.

26-11-2016: ник

спасибо автору, очень все понятно. Я, правда, еще в 10 классе, но иду на инженера и судя по всему это очень важный предмет, поэтому начну-ка изучать его сейчас

26-11-2016: Доктор Лом

Что ж, успехов вам.

05-01-2017: Айрат

Доктор Лом, все статьи Вашего сайта написаны на высоком уровне! Спасибо и долгих счастливых Вам лет!

05-07-2018: Юрий Николаевич

Здравствуйте. Меня интересуют некоторые вопросы по фундаменту для печи и фундаменту дома. Я хотел бы сделать перевод с карты Сбербанка на Вашу карту Сбербанка, т.к. яндекс кошелька у меня нет и других способов оплаты, кроме оплаты наличными я не знаю. Сообщите, пожалуйста, на какую карту сбербанка перевести деньги, или как ещё можно решить вопрос оплаты, не заводя яндекс-кошелька. Я опасаюсь заводить яндекс кошелёк, считая весьма вероятной возможность потерять деньги, в нём хранящиеся. Спасибо.

08-07-2018: Доктор Лом

Юрий Николаевич, перевести деньги на яндекс-кошелек можно с любой карточки и даже с мобильного телефона, наличие собственного яндекс-кошелька совершенно не обязательно.

15-07-2020: Андрей Жданов-Недилько

Просто, доходчиво и доступно. В вузе учил сопромат, но по учебникам было не все просто. Прошли годы, конспекты не сохранились, а учебники и подавно... А у Вас - весьма интересно и кратко! Спасибо. Удачи!

13-07-2022: Николай

Добрый день, разъясните, пожалуйста, как оплачивать, на странице у меня не всё отображается(((

14-07-2022: Доктор Лом

Николай, никак не оплачивать. Если у вас есть вопрос, можете задать его по адресу poccaton@gmail.com

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Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье "Записаться на прием к доктору" (ссылка в шапке сайта).






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